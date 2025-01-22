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Дефицит федерального бюджета России в прошлом году составил 3,5 трлн рублей

1:04
Экономика

По итогам 2024 года дефицит федерального бюджета России составил 3,49 триллиона рублей.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Это 1,7% от ВВП страны, как сообщили в Министерстве финансов РФ.

В прошлом году доходы бюджета достигли 36,7 триллионов рублей — это на 26% больше, чем годом ранее.

При этом расходы превысили 40 триллионов рублей, увеличившись почти на четверть по сравнению с предыдущим годом. Министерство финансов отметило, что федеральный бюджет был исполнен в соответствии с поставленными целями. Это позволило стабилизировать экономику страны и сохранить государственный долг и уровень заимствований на прежнем уровне.

Часть нефтегазовых доходов, полученных в 2024 году, была переведена на текущий год в виде авансовых платежей. В министерстве пояснили, что и в текущем году планируется придерживаться аналогичного подхода.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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