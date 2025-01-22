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Татспиртпром стал лидером по производству водки в России

0:51
Экономика

По итогам 2024 года "Татспиртпром" стал лидером среди производителей водки в России.

Алкоголь
Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алкоголь

Согласно РБК, компания из Татарстана произвела 10,25 млн декалитров продукции. Это на 8% больше, чем годом ранее.

Таким образом, "Татспиртпром", который принадлежит правительству Татарстана и выпускает продукцию под брендами Tundra, "Русская валюта", "Ханская", обошел предыдущего лидера Novabev Group (Beluga, "Беленькая", "Мягков"). Эта компания продемонстрировала снижение производства на 3%.

На третьем месте — "Алкогольная сибирская группа" ("Пять озёр", "Белая берёзка", "Хаски"), нарастившая производство на 14%, до 8,96 млн дал.

Уточнения

Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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