Татспиртпром стал лидером по производству водки в России

По итогам 2024 года "Татспиртпром" стал лидером среди производителей водки в России.
Согласно РБК, компания из Татарстана произвела 10,25 млн декалитров продукции. Это на 8% больше, чем годом ранее.
Таким образом, "Татспиртпром", который принадлежит правительству Татарстана и выпускает продукцию под брендами Tundra, "Русская валюта", "Ханская", обошел предыдущего лидера Novabev Group (Beluga, "Беленькая", "Мягков"). Эта компания продемонстрировала снижение производства на 3%.
На третьем месте — "Алкогольная сибирская группа" ("Пять озёр", "Белая берёзка", "Хаски"), нарастившая производство на 14%, до 8,96 млн дал.
Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.
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