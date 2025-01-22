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Продукты из Белоруссии продолжают занимать значительную долю на российском рынке

1:04
Экономика

Белоруссия продолжает оставаться основным поставщиком молочной, мясной и яичной продукции в Россию.

Молочные продукты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Молочные продукты

По результатам 2024 года, Белоруссия занимает лидирующие позиции по экспорту молока, мяса и яиц в Российскую Федерацию, сообщают "Известия".

В частности:

  • доля в поставках молочной продукции на российский рынок составляет почти 100%;
  • 46% от общего объема поставок говядины в РФ приходится на Белоруссию;
  • более половины (51%) российского импорта мяса и субпродуктов птицы поставляется из Белоруссии;
  • практически весь объем (97%) готовых мясных товаров на полках российских магазинов — белорусского производства;
  • в сегменте рыбной продукции — 17%.

Белоруссия является одним из ключевых партнеров России в сфере агропромышленного комплекса. Между двумя странами налажено тесное сотрудничество, включающее взаимную торговлю и согласование балансов спроса и предложения.

Уточнения

Белору́ссия — государство в Восточной Европе. Население на 1 января 2024 года составляет 9 155 978 человек, территория — 207,6 тыс. км².

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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