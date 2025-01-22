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Крупное месторождение золота открыто в Магаданской области компанией Павлик

1:13
Экономика

Компания "Павлик", занимающаяся разработкой золотых месторождений, обнаружила в Магаданской области новый участок с запасами 43 тонн золота.

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Компания получила разрешение на добычу полезных ископаемых на этом участке, передает "Интерфакс".

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды), балансовые запасы участка по категориям С1+С2 составляют 14 тонн золота и 3,6 тонны серебра, а забалансовые — 7,4 тонны серебра и 28,7 тонны золота.

Участок Золотая речка расположен на юго-западе Павликовского рудного поля. В 2024 году компания "Павлик" добыла здесь 12,8 тонны золота, что на 38% больше, чем в предыдущем году. Об этом сообщили в правительстве Магаданской области.

Горно-обогатительный комбинат на месторождении Павлик был открыт в 2015 году и входит в десятку крупнейших золотодобытчиков России. Месторождением управляет инвестиционная компания "Арлан".

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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