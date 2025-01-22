В России хотят наложить государственный запрет на автопродление подписок

Россияне выступили против автоматического списания денег за подписки

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Инициативные граждане предложили запретить автоматическое продление подписок после окончания пробного периода. Пользователи уверены, что такая мера позволит избежать неожиданных списаний за услуги, которые им больше не нужны.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Человек с телефоном

Суть предложения проста: после завершения бесплатного или недорогого пробного периода компании не смогут продлевать подписку без согласия клиента. Вместо этого они будут обязаны отключить услугу и уведомить пользователя о возможности оформления платной подписки.

Сегодня многие сталкиваются с ситуацией, когда деньги списываются автоматически, даже если человек давно перестал пользоваться сервисом. Компании считают, что согласие на пробную подписку автоматически подразумевает готовность оплачивать её и дальше. Граждане же называют такую практику несправедливой и требуют её прекратить.

Инициаторы уверены, что новая мера защитит права пользователей и сделает рынок подписок более прозрачным. Чтобы начать обсуждение на федеральном уровне, предложение должно набрать не менее 100 тысяч голосов.

Уточнения

Подписка — это бизнес-модель, при которой клиент должен регулярно оплачивать повторяющуюся сумму за доступ к товару или услуге. Эта модель была впервые применена издателями книг и периодических изданий (газеты, журналы) в XVII веке.





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