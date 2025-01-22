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В России хотят наложить государственный запрет на автопродление подписок

Россияне выступили против автоматического списания денег за подписки
1:10
Экономика

Инициативные граждане предложили запретить автоматическое продление подписок после окончания пробного периода. Пользователи уверены, что такая мера позволит избежать неожиданных списаний за услуги, которые им больше не нужны.

Человек с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с телефоном

Суть предложения проста: после завершения бесплатного или недорогого пробного периода компании не смогут продлевать подписку без согласия клиента. Вместо этого они будут обязаны отключить услугу и уведомить пользователя о возможности оформления платной подписки.

Сегодня многие сталкиваются с ситуацией, когда деньги списываются автоматически, даже если человек давно перестал пользоваться сервисом. Компании считают, что согласие на пробную подписку автоматически подразумевает готовность оплачивать её и дальше. Граждане же называют такую практику несправедливой и требуют её прекратить.

Инициаторы уверены, что новая мера защитит права пользователей и сделает рынок подписок более прозрачным. Чтобы начать обсуждение на федеральном уровне, предложение должно набрать не менее 100 тысяч голосов.

Уточнения

Подписка — это бизнес-модель, при которой клиент должен регулярно оплачивать повторяющуюся сумму за доступ к товару или услуге. Эта модель была впервые применена издателями книг и периодических изданий (газеты, журналы) в XVII веке.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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