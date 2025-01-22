Белорусам придется платить за подарки стоимостью свыше 3200 евро

Дорогие подарки: белорусам придется платить налог

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Белоруссии с 2025 года вводятся новые правила налогообложения подарков. Если стоимость полученных подарков от друзей или знакомых превысит 11 516 рублей (около 3200 евро), гражданам придется заплатить налог в размере 13%. Об этом сообщает обновленный Налоговый кодекс.

Фото: Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подарок

Налогом будет облагаться только сумма, превышающая установленный лимит. Белорусы должны будут заплатить налог в 2026 году по итогам предыдущего года. Отмечается, что налог на подарки в Беларуси существует давно, однако необлагаемый лимит ежегодно меняется.

В прошлом году он составлял 10 431 рубль (около 2900 евро). Стоит подчеркнуть, что подарки от близких родственников и опекунов не облагаются налогом.

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