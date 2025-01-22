Трамп требует возвращения к офисной работе

Президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от руководителей федеральных ведомств "прекращения удаленной работы" и возвращения к формату очной работы в режиме пяти дней в неделю.

Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Офис

Он анонсировал этот шаг в декабре, заявив, что федеральные служащие, которые не будут приходить в офис, "будут уволены", передает The New York Times.

Некоторые руководители высшего звена, ранее активно поддерживавшие удаленный формат, также объявили о планах полного возвращения в офис. Компании Amazon, JPMorgan и AT&T уже уведомили своих сотрудников, что в этом году им предстоит вернуться к работе в офисе пять дней в неделю. В JPMorgan подчеркнули, что очное присутствие сотрудников будет способствовать более эффективному наставничеству и проведению мозговых штурмов.

Тем не менее, некоторые работодатели все ещё придерживаются гибридного подхода.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).



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