Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правила вечернего питания: как еда влияет на качество вашего сна
Семьи с детьми оказались в огненном плену отеля
Как сделать ремонт, который будет радовать десятилетиями
Условия перевозки домашних животных на соседнем кресле в самолёте
Секреты безопасности: это не следует делать с автомобилем на скорости
Риски покупки доли в квартире: почему стоит быть осторожным
Почему ваши волосы всё равно секутся после стрижки?
Свищев уверен, что Трамп не случайно упомянул Овечкина: это некий сигнал России
Сын Михаила Боярского впервые рассказал о детях, рождённых в новом браке

Трамп требует возвращения к офисной работе

Экономика

Президент США Дональд Трамп подписал указ, требующий от руководителей федеральных ведомств "прекращения удаленной работы" и возвращения к формату очной работы в режиме пяти дней в неделю.

Офис
Фото: commons.wikimedia.org by коворкинг-пространство Зона действия, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Офис

Он анонсировал этот шаг в декабре, заявив, что федеральные служащие, которые не будут приходить в офис, "будут уволены", передает The New York Times.

Некоторые руководители высшего звена, ранее активно поддерживавшие удаленный формат, также объявили о планах полного возвращения в офис. Компании Amazon, JPMorgan и AT&T уже уведомили своих сотрудников, что в этом году им предстоит вернуться к работе в офисе пять дней в неделю. В JPMorgan подчеркнули, что очное присутствие сотрудников будет способствовать более эффективному наставничеству и проведению мозговых штурмов.

Тем не менее, некоторые работодатели все ещё придерживаются гибридного подхода.

Уточнения

О́фис (англ. office) или конто́ра (нем. Kontor) — помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие предприятия (фирмы).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Шоу-бизнес
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел Аудио 
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе
Еда и рецепты
Зачем платить больше? Рыба, которая не уступает лососю по пользе Аудио 
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Садоводство, цветоводство
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
Три маринада, три вкуса: как превратить обычные куриные бёдра в кулинарный шедевр
Москвич-412. Легендарный народный автомобиль из СССР Дмитрий Плотников Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова
Что не актуально: антитренды среди сапог и их стильные альтернативы
Что не носят в 2025 году: антитренды среди сумок
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Последние материалы
Напиток из молока, корицы и специй: ускоряем обмен веществ и худеем
В воде не тонет: удивительная ящерица, летающая над водной гладью обитает в Южной Америке
Топ-5 ошибок огородников при выборе ёмкости для рассады и как их избежать
Крупные, сладкие томаты благодаря обычной кофейной гуще
Клопы в квартире: почему появляются и как с ними бороться?
Как жители в замках Средневековья боролись за тепло
Вкусный и супербыстрый ужин за 15 минут — паста в томатном соусе
Когда можно ожидать заметных результатов в наращивании мышечной массы
Секреты долгожителей: правила жизни из самых здоровых стран мира
Туризм в Краснодарском крае: рост даже при разливе мазута
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.