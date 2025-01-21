Импорт овощей в Россию вырос на 9,9% за год

Откуда в Россию везут лук, картошку и помидоры

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Импорт овощей в Россию в 2024 году вырос почти на 10% и составил 1,7 млн тонн. Такие данные приводит Россельхознадзор. Основными поставщиками стали Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, на долю которых пришлись крупнейшие партии томатов, лука и капусты. Однако рост импортных поставок отразился на ценах: картофель подорожал на 90%, а капуста — почти на 43%.

Фото: commons.wikimedia.org by Elina Mark, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Овощи

Эксперты отмечают, что проблема импортозамещения остается острой. Российские аграрии не могут конкурировать с зарубежными производителями из-за высокой себестоимости продукции. Зимой тепличные хозяйства простаивают, так как выращивание овощей в этот период становится слишком затратным. В итоге рынок заполняется более дешевым импортом из Турции, Ирана и Белоруссии.

Еще одна проблема — нехватка современных овощехранилищ. По словам специалистов, значительная часть урожая теряет товарный вид весной, из-за чего объемы отечественной продукции сокращаются, а цены продолжают расти.

Аналитики уверены, что без поддержки государства ситуация на овощном рынке не изменится. Пока сельхозпроизводители сталкиваются с низкими доходами, дефицит качественной продукции будет сохраняться, а зависимость от импорта только увеличится.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника). Кулинарный термин «овощ» может применяться к съедобным плодам, которые с точки зрения ботаники являются ягодами.





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