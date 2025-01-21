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Портал Госуслуги задействуют для взыскания долгов за ЖКХ

Минстрой задействует Госуслуги для работы с долгами за ЖКХ
1:39
Экономика

С февраля 2024 года в России начнется эксперимент, который изменит порядок взыскания долгов за услуги ЖКХ. Как сообщает Минстрой, в течение восьми месяцев коммунальщики и ресурсоснабжающие организации смогут подавать иски через портал Госуслуги. Ожидается, что это нововведение поможет снизить общую задолженность, которая уже превысила 1 трлн рублей.

Оплата ЖКХ
Фото: mos.ru is licensed under public domain
Оплата ЖКХ

Новый механизм предусматривает, что компании будут передавать информацию о долгах в государственную систему ЖКХ (ГИС ЖКХ). После этого документы автоматически направят в суд через платформу ГАС "Правосудие". Гражданам же предлагается самостоятельно отслеживать свои задолженности на Госуслугах.

Однако эксперты предупреждают: такие изменения могут нарушить права потребителей. По словам Константина Крохина, председателя Союза жилищных организаций, лишь 5% россиян активно пользуются системой ГИС ЖКХ. Это означает, что подавляющее большинство граждан могут не узнать о долгах вовремя и потерять возможность оспорить судебные приказы.

Кроме того, эксперты отмечают, что цифровая грамотность россиян остается на низком уровне. Даже в регионах с развитой цифровой инфраструктурой не у всех есть доступ к современным устройствам и интернету.

Несмотря на это, эксперимент планируют завершить уже в октябре 2024 года. Если результаты будут признаны успешными, новую систему могут внедрить на территории всей страны.

Уточнения

Жили́щно-коммуна́льное хозя́йство (ЖКХ) — отрасль экономики, обеспечивающая функционирование жилых зданий (домов), сетей снабжения водой, теплом и так далее, и сооружений, создающих безопасное, удобное и комфортабельное проживание и нахождение в них людей.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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