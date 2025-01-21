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Куда уходят деньги — 136 млрд заработано, а триллион отправлен на родину

1:16
Экономика

Граждане трех стран Центральной Азии заработали в Казахстане 136 миллиардов тенге в течение последних трех лет, а перевели на родину триллион тенге. 

Аудит
Фото: freepik.com by mindandi is licensed under Free More info
Аудит

Аудиторы выражают сомнение в точности методики оценки неконтролируемой экономики. В расчетах применяется безналичный коэффициент оборачиваемости, который занижает уровень теневой экономики.

Кроме того, не учитываются классификаторы, такие как "операции с недвижимостью" и "искусство, развлечения и отдых". Данные малых торговых предприятий собираются выборочно, что определяет низкий охват неконтролируемой экономики, сообщает Ulysmedia.

Государственный аудит выявил сферы с высоким риском теневого оборота. Согласно информации Комитета государственных доходов, граждане Центральной Азии заработали 136 миллиардов тенге, а с учетом данных Нацбанка, переведенные 1 трлн тенге могут свидетельствовать о теневых товарах или услугах.

Результаты аудита показали косвенные расходы по доходной части бюджета в размере 74 миллиарда тенге, 18 процедурных нарушений и 23 системных дефекта.

Уточнения

Ауди́т — деятельность по проведению проверки финансовой (бухгалтерской) отчётности и данных учёта, и выражение по результатам такой проверки обоснованного независимого мнения аудитора о достоверности такой отчётности в форме письменного аудиторского заключения.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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