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Независимость от России — как она сказалась на бюджете Евросоюза

1:15
Экономика

Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что независимость от России обошлась Евросоюзу в значительную сумму, сообщает EADaily.

Евросоюз
Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Евросоюз

Цены на энергоресурсы в ЕС остаются на высоком уровне, несмотря на сокращение импорта из России. Президент Европейской комиссии обвинила Москву в уменьшении поставок и шантаже.

Остановка транзита газа через Украину и холодная зима привели к тому, что цена газа в Европе достигла 500 долларов за тысячу кубометров. Санкции и акты саботажа на "Северных потоках" сократили объем поставок "Газпрома" в пять раз.

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги подчеркнул, что без снижения цен на энергоресурсы Европа не сможет оставаться конкурентоспособной.

Урсула фон дер Ляйен призвала к инвестициям в чистую энергетику, включая ядерный синтез и геотермальные технологии. По ее мнению, развитие чистой энергетики создаст рабочие места и укрепит независимость.

Однако дискуссии о необходимости снижения цен на энергоресурсы в Европе продолжаются.

Уточнения

Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на использовании тепловой энергии недр Земли для производства электрической энергии на геотермальных электростанциях, или непосредственно, для отопления или горячего водоснабжения.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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