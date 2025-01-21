Независимость от России — как она сказалась на бюджете Евросоюза

1:15 Your browser does not support the audio element. Экономика

Урсула фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что независимость от России обошлась Евросоюзу в значительную сумму, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Santeri Viinamäki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Евросоюз

Цены на энергоресурсы в ЕС остаются на высоком уровне, несмотря на сокращение импорта из России. Президент Европейской комиссии обвинила Москву в уменьшении поставок и шантаже.

Остановка транзита газа через Украину и холодная зима привели к тому, что цена газа в Европе достигла 500 долларов за тысячу кубометров. Санкции и акты саботажа на "Северных потоках" сократили объем поставок "Газпрома" в пять раз.

Бывший премьер-министр Италии Марио Драги подчеркнул, что без снижения цен на энергоресурсы Европа не сможет оставаться конкурентоспособной.

Урсула фон дер Ляйен призвала к инвестициям в чистую энергетику, включая ядерный синтез и геотермальные технологии. По ее мнению, развитие чистой энергетики создаст рабочие места и укрепит независимость.

Однако дискуссии о необходимости снижения цен на энергоресурсы в Европе продолжаются.

Уточнения

Геотермальная энергетика — направление энергетики, основанное на использовании тепловой энергии недр Земли для производства электрической энергии на геотермальных электростанциях, или непосредственно, для отопления или горячего водоснабжения.



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