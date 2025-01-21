Как избежать последствий просрочки по кредиту — рекомендации эксперта

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Процентные ставки по потребительским кредитам растут, что отталкивает потенциальных заемщиков.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ кредит

Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков высказал мнение в интервью Общественной Службе Новостей о том, что задержка с выплатами по кредиту может привести к ухудшению кредитной истории и снижению кредитного рейтинга.

По словам эксперта, в случаях серьезной просрочки существует риск дефолта и возможность судебного взыскания.

Если возникают проблемы с обслуживанием кредита, рекомендуется обратиться в банк для обсуждения реструктуризации долга или возможности получения кредитных каникул. При отсутствии активов для погашения задолженности вероятность банкротства значительно возрастает.

С конца прошлого года объем выдачи потребительских кредитов значительно сократился. В 2025 году банки будут выдавать кредиты только тем заемщикам, у которых есть приемлемый кредитный рейтинг и разумная долговая нагрузка.

Уточнения

Дефо́лт (англ. default — выполнение обязательств) — невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.





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