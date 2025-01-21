Как избежать последствий просрочки по кредиту — рекомендации эксперта

Процентные ставки по потребительским кредитам растут, что отталкивает потенциальных заемщиков.
Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков высказал мнение в интервью Общественной Службе Новостей о том, что задержка с выплатами по кредиту может привести к ухудшению кредитной истории и снижению кредитного рейтинга.
По словам эксперта, в случаях серьезной просрочки существует риск дефолта и возможность судебного взыскания.
Если возникают проблемы с обслуживанием кредита, рекомендуется обратиться в банк для обсуждения реструктуризации долга или возможности получения кредитных каникул. При отсутствии активов для погашения задолженности вероятность банкротства значительно возрастает.
С конца прошлого года объем выдачи потребительских кредитов значительно сократился. В 2025 году банки будут выдавать кредиты только тем заемщикам, у которых есть приемлемый кредитный рейтинг и разумная долговая нагрузка.
Дефо́лт (англ. default — выполнение обязательств) — невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.