Будут ли пошлины Трампа ощутимыми для экономики БРИКС — мнение эксперта

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дональд Трамп объявил о планах установить 100% пошлины на товары, импортируемые из стран БРИКС.

Фото: Flickr by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп выступает на Конференции консервативных политических действий 2014 года

Финансовый аналитик Михаил Беляев высказал мнение, что Трамп все же сможет реализовать эту инициативу, несмотря на существующие правила Всемирной торговой организации (ВТО). По его словам, механизмы ВТО не станут серьезным барьером для США, учитывая их влияние на мировую экономику, сообщает NewsInfo.Ru.

Мир поделился на два экономических блока: западный и восточный. В этих условиях США стремятся укрепить свои позиции в западной сфере, применяя финансовые пошлины как инструмент. Цель Трампа заключается в консолидации западного мира и реиндустриализации американской экономики.

Тем не менее, введение пошлин вряд ли существенно изменит динамику российско-американских отношений, поскольку товарооборот между странами не столь велик, и США не заинтересованы в мерах, которые могли бы нанести вред их собственным интересам. Торговые связи сохраняются в ключевых для Америки сферах, таких как аэрокосмическая индустрия и поставки сырья.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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