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Севим Дагделен выступила за возобновление поставок российской нефти в Германию

Экономика

Депутат бундестага Севим Дагделен предложила восстановить поставки российской нефти в Германию.

Флаг Германии
Фото: flickr.com by fdecomite, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг Германии

Это предложение прокомментировал Андрей Бакланов, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, в интервью Moneytimes.Ru. Он отметил, что Германия не в состоянии в одностороннем порядке возобновлять действия, которые подпадают под санкции. 

По его словам, любые подобные инициативы размывают существующий режим санкций и могут косвенно призывать к пересмотру позиции в отношении России. Ужесточение мониторинга за соблюдением санкций, включая контроль со стороны США, делает такие меры невозможными.

Бакланов утверждает, что возобновление поставок нефти не окажет влияния на отношения Германии с Украиной и другими европейскими странами.

Чтобы изменить общую политическую линию, необходимо пересмотреть всю политику, а не принимать отдельные инициативы. В настоящий момент нет признаков того, что Германия готова пересмотреть свои принципы в отношении России.

Уточнения

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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