Граждан России предупредили о возможных рисках с переводом денежных средств знакомым

Россиянам не рекомендуют отправлять деньги знакомым без личной договоренности.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Испуганный человек с телефоном

Мошенники могут применять искусственный интеллект и подделывать фотографии. Также нужно избегать отправки изображений банковской карты и кодов, полученных в сообщениях от банков, сообщается на сайте aif.ru.

Вот несколько советов по защите от мошенников:

Не переходите по подозрительным ссылкам.

Убедитесь в корректности ссылок на маркетплейсах.

Регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение на своем компьютере.

Что делать в случае мошенничества:

Срочно измените пароли к важным аккаунтам.

Обратитесь в правоохранительные органы, если стали жертвой мошенников.

Кроме того, существует риск финансирования террористических группировок. В Подмосковье был задержан человек, подозреваемый в переводе денег боевикам в Сирию.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.



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