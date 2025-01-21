Граждан России предупредили о возможных рисках с переводом денежных средств знакомым

Россиянам не рекомендуют отправлять деньги знакомым без личной договоренности.
Мошенники могут применять искусственный интеллект и подделывать фотографии. Также нужно избегать отправки изображений банковской карты и кодов, полученных в сообщениях от банков, сообщается на сайте aif.ru.
Вот несколько советов по защите от мошенников:
Что делать в случае мошенничества:
Кроме того, существует риск финансирования террористических группировок. В Подмосковье был задержан человек, подозреваемый в переводе денег боевикам в Сирию.
Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.
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