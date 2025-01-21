Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
И яблок не будет, и овощей: враждебное соседство с яблоней
Тайны подземной жизни: как живые организмы находят дом в недрах Земли
Сырные булочки для стройной фигуры: рецепт, который стоит попробовать
Севим Дагделен выступила за возобновление поставок российской нефти в Германию
Каково Хабибу работать тренером? Чемпион UFC рассказал все без прикрас
Возвращайтесь домой — Белый дом лишился испанского языка при Трампе
Трамп намерен погрузить мир в хаос — оценки экономических преобразований США
Правильное освещение рассады: как не ошибиться с выбором
Переломный момент — Европа обсуждает выход США из Парижского соглашения

Граждан России предупредили о возможных рисках с переводом денежных средств знакомым

Экономика

Россиянам не рекомендуют отправлять деньги знакомым без личной договоренности.

Испуганный человек с телефоном
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Испуганный человек с телефоном

Мошенники могут применять искусственный интеллект и подделывать фотографии. Также нужно избегать отправки изображений банковской карты и кодов, полученных в сообщениях от банков, сообщается на сайте aif.ru.

Вот несколько советов по защите от мошенников:

  • Не переходите по подозрительным ссылкам.
  • Убедитесь в корректности ссылок на маркетплейсах.
  • Регулярно обновляйте антивирусное программное обеспечение на своем компьютере.

Что делать в случае мошенничества:

  • Срочно измените пароли к важным аккаунтам.
  • Обратитесь в правоохранительные органы, если стали жертвой мошенников.

Кроме того, существует риск финансирования террористических группировок. В Подмосковье был задержан человек, подозреваемый в переводе денег боевикам в Сирию.

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья
Домашние животные
7 продуктов, которыми можно угощать кошку без вреда для здоровья Аудио 
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Шоу-бизнес
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги Аудио 
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют
Недвижимость
10 популярных кухонных решений, о которых многие жалеют Аудио 
Популярное
Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел

Актёр Павел Прилучный бросил в адрес сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце неосторожную фразу.

Павел Прилучный заявил, что сын Тимофей ему надоел
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
Стратегическое соглашение между Ираном и Россией: дружба навек или брак по расчёту? Андрей Николаев ВЭФ в Давосе собрал остатки либерального мира, пребывающего в ужасе от Трампа Любовь Степушова Сводка с фронта: ВСУ расстреливают мирных людей в Курске, наступление в Донбассе Дмитрий Плотников
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Рассказываем, как обмануть яблони и груши, чтобы они плодоносили каждый год
Последние материалы
Пошаговый гид: создаём мебель из паллетов для лоджии
Европу предостерегли насчёт зависимости от импорта энергоресурсов из США
Признаки настоящей любви: как собака показывает свою привязанность
Граждан России предупредили о возможных рисках с переводом денежных средств знакомым
Секрет вкусных слоек: простая начинка и минимум усилий
Пробиотики и пребиотики: что выбрать для восстановления ЖКТ
Четыре ошибки в общении с человеком, больным болезнью Альцгеймера
Космические события, которые тревожат умы человечества прямо сейчас
Выращиваем морковь, как на обложке садоводческого журнала
Виды мышечных сокращений и их роль в достижении фитнес-целей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.