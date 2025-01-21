Ипотека в России — как высокие ставки мешают покупкам

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ипотечный рынок в России продолжает оставаться в сложном положении.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

По мнению президента Национальной лиги ипотечных брокеров Владимира Лопатина, будущее ипотеки будет зависеть от внедрения современных технологий и сбалансированного регулирования. Лопатин полагает, что блокчейн и искусственный интеллект могут оказать свои услуги, однако не изменят фундаментальные принципы ипотеки, сообщает MoneyTimes.ru.

Главной проблемой остается высокий уровень процентных ставок, что делает ипотеку недоступной для большинства населения. Лопатин также отметил, что идеи социальной ипотеки не способны решить вопрос доступного жилья для представителей среднего класса. В России условия для получения ипотеки искажены, что создает необходимость искать альтернативные решения.

Он предложил изучить опыт других стран в поддержке молодых специалистов и обездоленных групп населения. В Германии, например, имеются сберегательные кассы и доступное социальное жилье, что могло бы помочь изменить ситуацию в России.

Лопатин выразил беспокойство по поводу ужесточения регуляторных требований, что может оказать негативное влияние на ипотечное кредитование. Центробанк требует подтверждения доходов заемщиков, что может оставить многих потенциальных клиентов за пределами рынка.

По мнению Лопатина, для улучшения ситуации на ипотечном рынке необходимо внедрять новые технологии и пересматривать существующие подходы к кредитованию. Он предлагает сосредоточиться на создании форм социального жилья, чтобы восстановить ипотеку как доступный инструмент для покупателей.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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