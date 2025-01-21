Как заявления Трампа влияют на валютные курсы

Значимые заявления Дональда Трампа оказывают влияние на курсы валют.
На прошлой неделе укрепление доллара замедлилось.
В новом президентском меморандуме не упоминаются европейские страны, а новое правительство Трампа проявляет осторожность в своих планах по повышению пошлин. В результате евро вырос по отношению к доллару, но к вечеру понедельника движение замедлилось, сообщает венгерское издание Portfolio.
Ожидается, что одна из первых мер Трампа будет пересмотр американской тарифной политики, при этом могут пострадать Мексика, Канада и Китай. В данный момент документ не затрагивает Евросоюз, что дополнительно способствует укреплению евро по отношению к доллару.
Валю́тный курс — цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны.
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