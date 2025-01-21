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Чтобы была вкусной — как развивается рынок вяленой рыбы в России

3:17
Экономика

Вяление — один из старинных методов сохранения продуктов, который известен с давних времен. В России этот способ консервации рыбы имеет богатую историю, связанную с географическими условиями и культурными традициями.

Вяленая рыба
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Вяленая рыба

Для русских крестьян, охотников, рыбаков, купцов и путешественников вяленая рыба была важной частью рациона. Она служила источником белка и жира, а также деликатесом, которым украшали праздничный стол. Иностранцы отмечали, что русские употребляют в пищу необычно много рыбы, и вяление помогало сохранить ее на длительный срок, когда холодильники еще не были изобретены.

Фомин Александр, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка, в интервью рассказал о том, как развивается рынок вяленой рыбы в России.

Сегодня производство и продажа рыбной продукции являются частью индустрии гостеприимства именно в туристических местах. И вяленая рыба, наряду с соленой, копченой и сушеной, тоже пользуется популярностью. Продукция предлагается и на различных маркетплейсах, в основном рыба речная, озерная. Особенно в этом направлении продвинулись бренды из Астраханской области и Поволжья. Но встречается мурманский ерш, дальневосточная корюшка, донской судак, вяленая икра форели из Карелии.

Пятерка наиболее востребованной вяленой рыбы среди клиентов в вакуумной упаковке и без нее:

  • чехонь,
  • вобла,
  • лещ,
  • густера,
  • судак.

Далее следуют пелядь, окунь, красноперка, щука, плотва, сопа, сом, берш, ерш. В сетах по 120 гр., 300 гр, 500 гр, 1000 гр. предлагается рыба в целом виде, кусочками или соломкой. Встречаются также наборы из разных видов рыб. Цены варьируются — 1 кг вяленой воблы, например, может доходить до 7000 рублей, 1 кг вяленой корюшки дальневосточной до 3000 рублей, 1 кг вяленого леща с икрой до 1500 рублей, а 250 гр. вяленого сома — от 600 рублей. По словам эксперта, старшее поколение предпочитает покупать сеты с вяленой рыбой к пиву.

Согласно данным аналитического агентства Агроан, лидером по производству вяленой, сушеной, соленой рыбы является Центральный ФО с долей 33.0% от общероссийского объема, затем следуют Северо-Западный ФО и Сибирский ФО с долями 17.0% и 12.5% соответственно. 71,1% производства — соленая рыба, 18,5% — вяленая рыба и 10,4% — сушеная.

Фомин Александр отметил, что в последнее время популярность набирают рыбные снеки, которые поставляются из Юго-Восточной Азии, однако отечественные производители тоже научились этому делу.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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