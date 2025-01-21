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Государство берёт под контроль онлайн-платформу Мой спорт

1:24
Экономика

Министерство спорта России приобрело онлайн-платформу "Мой спорт" (АО "Мой спорт").

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

Как сообщают три источника из российского Минспорта, министр Михаил Дегтярев сообщил об этом на закрытом селекторном совещании с регионами, посвящённом улучшению доступности детско-юношеского спорта и борьбе с насилием в спортивной сфере 17 января, передают "Ведомости".

Новый сервис будет интегрирован в государственную информационную систему (ГИС) "Спорт", отметил один из инсайдеров. 

Акции АО "Мой спорт" были переданы в государственную собственность в декабре 2024 года после согласования с правительством Российской Федерации, предварительно получив одобрение Росимущества на эту сделку, сообщил источник в Минспорте.

Компания "Мой спорт" была основана в 2021 году. Разработку и внедрение платформы осуществляла инвестиционная группа Volga Group, принадлежащая предпринимателю Геннадию Тимченко, который 13 декабря 2024 года был избран вице-президентом Олимпийского комитета, возглавляемого Дегтяревым. За 3,5 года в проект было вложено около 1,5 миллиарда рублей, рассказал источник из компании "Мой спорт".

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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