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В Молдавии затраты на закупку электроэнергии увеличились

0:58
Экономика

Компания Energocom сообщила, что на закупку электроэнергии для граждан Молдавии было потрачено свыше 35 миллионов евро в первые 20 дней 2025 года.

ЛЭП
Фото: PublicDomainPictures.net by Ken Kistler, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ЛЭП

В Молдавии с 16 декабря введен режим чрезвычайной ситуации в энергетическом секторе. Правительство страны утверждает, что это связано с угрозой гуманитарного кризиса в Приднестровье.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан ранее отметил, что правый берег Днестра может столкнуться с нехваткой электроэнергии, поскольку электростанция МГРЭС, расположенная в Приднестровье, не в состоянии обеспечить правый берег, а закупка энергии у других поставщиков приводит к увеличению тарифов.

Компания Energocom сообщила, что в январе она будет удовлетворять потребности Молдавии в электроэнергии, используя местные источники и импортируя электричество из Румынии, сообщает "Прайм".

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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