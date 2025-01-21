Конец "зеленой" энергетики: США меняют курс в климатической политике

Президент США Дональд Трамп заявил в своей инаугурационной речи, что страна будет расширять добычу нефти и газа, чтобы снизить цены на энергию и увеличить экспорт.
"Америка снова станет индустриальной нацией. У нас есть то, чего нет ни у одной другой страны: крупнейшие запасы нефти и газа на планете. И мы будем их использовать," — заявил Трамп.
Согласно плану Трампа, новая энергетическая политика направлена на:
Документ под названием "Первостепенные приоритеты", опубликованный администрацией президента, подчеркивает, что новая политика обеспечит гражданам большую свободу выбора в вопросах потребления энергии.
Трамп подверг критике меры, принятые его предшественником Джо Байденом, которые стимулировали использование электромобилей, возобновляемой энергии и солнечных технологий. По мнению Трампа, эти инициативы увеличивали расходы потребителей.
Среди заявленных изменений:
Одним из первых шагов на посту президента Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату, аргументируя это тем, что договор наносит ущерб экономике США и предоставляет преимущества другим странам.
Это уже второй раз, когда Трамп выводит США из соглашения. Впервые он сделал это в 2017 году, но Джо Байден вернул страну в договор в 2021 году.
Эксперты отмечают, что отказ от поддержки "зеленой" энергетики и выход из Парижского соглашения могут затормозить глобальные усилия по борьбе с изменением климата.
В то же время, сторонники политики Трампа утверждают, что эти шаги помогут снизить стоимость энергии для американских граждан и укрепят экономику за счет увеличения экспорта энергоресурсов.
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