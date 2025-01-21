Конец "зеленой" энергетики: США меняют курс в климатической политике

3:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп заявил в своей инаугурационной речи, что страна будет расширять добычу нефти и газа, чтобы снизить цены на энергию и увеличить экспорт.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ трамп

"Америка снова станет индустриальной нацией. У нас есть то, чего нет ни у одной другой страны: крупнейшие запасы нефти и газа на планете. И мы будем их использовать," — заявил Трамп.

Основные цели новой энергетической политики

Согласно плану Трампа, новая энергетическая политика направлена на:

Снижение цен на энергию за счет увеличения внутреннего предложения.

за счет увеличения внутреннего предложения. Восполнение стратегических запасов нефти.

Расширение экспорта энергии на мировые рынки.

Документ под названием "Первостепенные приоритеты", опубликованный администрацией президента, подчеркивает, что новая политика обеспечит гражданам большую свободу выбора в вопросах потребления энергии.

Конец поддержки "зеленой" энергии

Трамп подверг критике меры, принятые его предшественником Джо Байденом, которые стимулировали использование электромобилей, возобновляемой энергии и солнечных технологий. По мнению Трампа, эти инициативы увеличивали расходы потребителей.

Среди заявленных изменений:

Отмена субсидий на электромобили.

Сокращение инвестиций в возобновляемую энергетику.

Прекращение поддержки крупных ветропарков, которые, по словам Трампа, "портят природные пейзажи и не отвечают интересам американских потребителей".

Выход из Парижского соглашения

Одним из первых шагов на посту президента Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату, аргументируя это тем, что договор наносит ущерб экономике США и предоставляет преимущества другим странам.

Это уже второй раз, когда Трамп выводит США из соглашения. Впервые он сделал это в 2017 году, но Джо Байден вернул страну в договор в 2021 году.

Основные меры новой политики

Увеличение добычи нефти и газа для внутреннего потребления и экспорта. Объявление энергетического чрезвычайного положения для ускорения строительства инфраструктуры. Пересмотр или отмена правил, которые, по словам Трампа, ограничивают развитие энергетического сектора. Прекращение аренды земель под ветропарки. Упрощение лицензирования и других регуляторных процедур.

Последствия и критика

Эксперты отмечают, что отказ от поддержки "зеленой" энергетики и выход из Парижского соглашения могут затормозить глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

В то же время, сторонники политики Трампа утверждают, что эти шаги помогут снизить стоимость энергии для американских граждан и укрепят экономику за счет увеличения экспорта энергоресурсов.

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