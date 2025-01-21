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Конец "зеленой" энергетики: США меняют курс в климатической политике

3:00
Экономика

Президент США Дональд Трамп заявил в своей инаугурационной речи, что страна будет расширять добычу нефти и газа, чтобы снизить цены на энергию и увеличить экспорт.

трамп
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
трамп

"Америка снова станет индустриальной нацией. У нас есть то, чего нет ни у одной другой страны: крупнейшие запасы нефти и газа на планете. И мы будем их использовать," — заявил Трамп.

Основные цели новой энергетической политики

Согласно плану Трампа, новая энергетическая политика направлена на:

  • Снижение цен на энергию за счет увеличения внутреннего предложения.
  • Восполнение стратегических запасов нефти.
  • Расширение экспорта энергии на мировые рынки.

Документ под названием "Первостепенные приоритеты", опубликованный администрацией президента, подчеркивает, что новая политика обеспечит гражданам большую свободу выбора в вопросах потребления энергии.

Конец поддержки "зеленой" энергии

Трамп подверг критике меры, принятые его предшественником Джо Байденом, которые стимулировали использование электромобилей, возобновляемой энергии и солнечных технологий. По мнению Трампа, эти инициативы увеличивали расходы потребителей.

Среди заявленных изменений:

  • Отмена субсидий на электромобили.
  • Сокращение инвестиций в возобновляемую энергетику.
  • Прекращение поддержки крупных ветропарков, которые, по словам Трампа, "портят природные пейзажи и не отвечают интересам американских потребителей".

Выход из Парижского соглашения

Одним из первых шагов на посту президента Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату, аргументируя это тем, что договор наносит ущерб экономике США и предоставляет преимущества другим странам.

Это уже второй раз, когда Трамп выводит США из соглашения. Впервые он сделал это в 2017 году, но Джо Байден вернул страну в договор в 2021 году.

Основные меры новой политики

  1. Увеличение добычи нефти и газа для внутреннего потребления и экспорта.
  2. Объявление энергетического чрезвычайного положения для ускорения строительства инфраструктуры.
  3. Пересмотр или отмена правил, которые, по словам Трампа, ограничивают развитие энергетического сектора.
  4. Прекращение аренды земель под ветропарки.
  5. Упрощение лицензирования и других регуляторных процедур.

Последствия и критика

Эксперты отмечают, что отказ от поддержки "зеленой" энергетики и выход из Парижского соглашения могут затормозить глобальные усилия по борьбе с изменением климата.

В то же время, сторонники политики Трампа утверждают, что эти шаги помогут снизить стоимость энергии для американских граждан и укрепят экономику за счет увеличения экспорта энергоресурсов.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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