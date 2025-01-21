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Chevron планирует расширить своё присутствие на шельфе Греции

1:05
Экономика

Министерство энергетики Греции сообщает, что американская компания Chevron заинтересована в работе на территории страны.

Нефтяной танкер AbQaiq на терминале Мина-аль Бакр
Фото: navy.mil by Эндрю М. Мейерсом (ВМС США), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нефтяной танкер AbQaiq на терминале Мина-аль Бакр

Ведомство уточняет, что на этой неделе будет принято решение о конкретной области для разведки, после чего будет объявлен международный тендер.

Греция в прошлом осуществляла небольшую добычу нефти и стремилась исследовать свой углеводородный потенциал, сообщает "Нефть и Капитал" со ссылкой на Reuters.

Chevron планирует увеличить свое присутствие в Средиземном море. В данный момент компания выступает оператором израильского газового проекта Tamar в этом регионе. Теперь, похоже, она проявила интерес к греческому шельфу.

Тем не менее, Средиземное море является сложной зоной из-за спорных территорий, на которые претендуют несколько стран. В августе 2020 года в районе, где Турция осуществляла нефтегазовые разведочные работы, произошло столкновение между кораблями Турции и Греции.

Уточнения

Шельф (англ. Shelf — отмель; уступ; риф; мель) или материко́вая о́тмель — выровненная область подводной окраины материка (береговая платформа), примыкающая к суше (ставшая подводной в результате разрушения волнами) и характеризующаяся общими с ней чертами рельефа и геологической структурой.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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