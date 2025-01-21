Рынок мемкоинов: стоит ли инвестировать в токены знаменитостей?

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко предупредил, что, несмотря на предвыборные обещания Дональда Трампа создать "криптостолицу" и создать благоприятные условия для криптовалют, рынок мемкоинов остаётся крайне волатильным и рискованным.

Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Биткоин на клавиатуре

Эксперт напомнил, что в рамках своей предвыборной кампании Трамп анонсировал запуск собственной криптовалюты $TRUMP, которая в преддверии его инаугурации привлекла внимание общественности. Запуск токена был активно прорекламирован в социальных сетях, что привело к резкому росту его стоимости с 18 центов до 49 долларов. Капитализация проекта за первые сутки выросла до 15 миллиардов долларов, что превышало стоимость многих крупных компаний.

Однако вскоре после этого Мелания Трамп запустила собственный токен $MELANIA, что стало причиной резкого падения стоимости токена $TRUMP наполовину.

Щербаченко объяснил, что столь резкие колебания цен на мемкоины являются характерной чертой этого рынка. По его мнению, такие токены часто становятся объектами спекуляций, поскольку их популярность часто основывается на хайпе и поддержке со стороны известных личностей. Это, в свою очередь, создаёт дополнительные риски для инвесторов, которые могут оказаться подвержены быстрому изменению ситуации на рынке.

Эксперт посоветовал инвесторам быть осторожными, тщательно анализировать рынок, а не просто следовать за трендами, пишет "РГ".

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.

