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Россия не сдаётся: газ продолжает поступать в Европу

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Экономика

Несмотря на усилия Еврокомиссии по сокращению зависимости Европейского союза от энергетических ресурсов России, российский газ продолжает поступать на рынок ЕС. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен признала это на пресс-конференции в Брюсселе.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

Она заявила, что, несмотря на достигнутые успехи в процессе избавления от российского газа, он продолжает оставаться на европейском рынке.

Итконен также сообщила, что в ближайшее время Еврокомиссия представит обновлённую стратегию, цель которой — полное прекращение поставок российских энергетических ресурсов в ЕС.

Новый документ будет обнародован в первые 100 дней работы нового состава Еврокомиссии, то есть до середины марта.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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