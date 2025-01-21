Россия не сдаётся: газ продолжает поступать в Европу

0:48 Your browser does not support the audio element. Экономика

Несмотря на усилия Еврокомиссии по сокращению зависимости Европейского союза от энергетических ресурсов России, российский газ продолжает поступать на рынок ЕС. Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен признала это на пресс-конференции в Брюсселе.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Она заявила, что, несмотря на достигнутые успехи в процессе избавления от российского газа, он продолжает оставаться на европейском рынке.

Итконен также сообщила, что в ближайшее время Еврокомиссия представит обновлённую стратегию, цель которой — полное прекращение поставок российских энергетических ресурсов в ЕС.

Новый документ будет обнародован в первые 100 дней работы нового состава Еврокомиссии, то есть до середины марта.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



Европе́йская коми́ссия (Еврокоми́ссия, ЕК) — высший орган исполнительной власти Европейского союза, ответственный за подготовку законопроектов, выполнение решений Европарламента и Совета, контроль соблюдения договоров ЕС и других правовых актов и текущие дела союза.



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