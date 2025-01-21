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Почему Россия выигрывает на мировых ценах на мясо и что это даёт стране

1:21
Экономика

В 2024 году российские производители мяса значительно увеличили экспорт, который вырос на треть, что связано с ростом цен на мировом рынке. Эксперты пояснили этот рост, отметив, что важным фактором стала разрешённая с 28 февраля поставка свинины из России в Китай.

Мясные стейки
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясные стейки

По словам бывшего замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Холода, разрешение на поставки в Китай дало значительный толчок к росту экспорта, так как китайский рынок огромен и имеет высокую потребность в мясной продукции.

Однако, как отметил эксперт, вход на этот рынок потребовало выполнения строгих требований и выполнения множества условий, что сделало процесс более сложным. 

Профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константин Лебедев добавил, что экспорт мяса позволяет российским производителям не только сохранять прежние объёмы производства, но и получать больший доход, пишет URA.RU.

Он отметил, что цены на мясо за рубежом зачастую значительно выше, чем на внутреннем рынке. Так, например, в Китае цены на свинину в два раза выше, чем в России, что объясняет основной рост экспорта именно в эту страну.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

Кита́й  — государство в Восточной Азии. Общая площадь территории составляет 9,6 млн км²; занимает 4-е место в мире по территории среди государств мира по площади, уступая России, Канаде и США.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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