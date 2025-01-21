Челябинский завод ошибочно выдал зарплату в 100 раз выше нормы

Работникам одного из заводов в Челябинске по ошибке была начислена зарплата, превышающая обычную в 100 крат.
Об этом сообщает KP. RU. Согласно информации, вместо привычных 50-80 тысяч рублей сотрудники предприятия получили на свои зарплатные карты суммы от пяти до восьми миллионов рублей.
Сначала работники были в восторге от неожиданной "премии", однако вскоре выяснилось, что это всего лишь ошибка бухгалтерии.
"Некоторые ответственные сотрудники сразу связались с руководством, но до сих пор недоумевают, как вернуть деньги", — говорится в статье.
Адвокат Илья Филатов в комментарии KP. RU отметил, что в случае отказа работников возвращать средства, заводу придется обратиться в суд и доказывать, что это была ошибка при подсчетах.
За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
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