Челябинский завод ошибочно выдал зарплату в 100 раз выше нормы

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Работникам одного из заводов в Челябинске по ошибке была начислена зарплата, превышающая обычную в 100 крат.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Об этом сообщает KP. RU. Согласно информации, вместо привычных 50-80 тысяч рублей сотрудники предприятия получили на свои зарплатные карты суммы от пяти до восьми миллионов рублей.

Сначала работники были в восторге от неожиданной "премии", однако вскоре выяснилось, что это всего лишь ошибка бухгалтерии.

"Некоторые ответственные сотрудники сразу связались с руководством, но до сих пор недоумевают, как вернуть деньги", — говорится в статье.

Адвокат Илья Филатов в комментарии KP. RU отметил, что в случае отказа работников возвращать средства, заводу придется обратиться в суд и доказывать, что это была ошибка при подсчетах.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.





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