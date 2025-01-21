Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от шерсти на диване за минуту: секретный трюк
Фразы, которые выдают отсутствие эмпатии и обесценивают чужие переживания
Новый имидж Димы Билана произвёл фурор среди поклонников певца
Депрессия, алкоголизм, шизофрения: можно ли унаследовать психические расстройства
Воспользуйтесь их слабостями! Учёные нашли новый метод борьбы с комарами
Север, юг, запад, восток: создаем стиль, гармонирующий с вашим психотипом
Анапа или Азербайджан? Где провести лето в 2025 году
Освещение для рассады: фитолампы или подоконник
Как повысить урожайность клубники: простые рекомендации для садоводов

Челябинский завод ошибочно выдал зарплату в 100 раз выше нормы

0:52
Экономика

Работникам одного из заводов в Челябинске по ошибке была начислена зарплата, превышающая обычную в 100 крат.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Об этом сообщает KP. RU. Согласно информации, вместо привычных 50-80 тысяч рублей сотрудники предприятия получили на свои зарплатные карты суммы от пяти до восьми миллионов рублей.

Сначала работники были в восторге от неожиданной "премии", однако вскоре выяснилось, что это всего лишь ошибка бухгалтерии.

"Некоторые ответственные сотрудники сразу связались с руководством, но до сих пор недоумевают, как вернуть деньги", — говорится в статье.

Адвокат Илья Филатов в комментарии KP. RU отметил, что в случае отказа работников возвращать средства, заводу придется обратиться в суд и доказывать, что это была ошибка при подсчетах.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
В Казахстане официально признали новую породу собаки
Домашние животные
В Казахстане официально признали новую породу собаки Аудио 
Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото
Экономика и бизнес
Россияне жалуются на проблемы с выплатами выигрышей в Столото Аудио 
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки
Красота и стиль
Ночная борьба с морщинами: бюджетное, хотя и неожиданное решение из аптеки Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
Последние материалы
Воспользуйтесь их слабостями! Учёные нашли новый метод борьбы с комарами
Север, юг, запад, восток: создаем стиль, гармонирующий с вашим психотипом
Анапа или Азербайджан? Где провести лето в 2025 году
Освещение для рассады: фитолампы или подоконник
Как повысить урожайность клубники: простые рекомендации для садоводов
Как избежать ссор с партнером за рулем: три простых совета
Рассказываем, как вернуть пуховик к жизни после стирки
Как сделать соус к картофелю из майонеза и молока: простой, но очень вкусный немецкий рецепт
Невероятно вкусные картофельные вафли: гости не уйдут, пока не узнают рецепт
Непомнящий критикует Зенит за дорогостоящий трансфер бразильца: нет смысла в таких тратах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.