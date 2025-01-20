Ученые выяснили, как цвет формы влияет на пульс и дыхание спортсменов

Цвет настроения синий: как тон одежды влияет на наши тренировки

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цвета влияют не только на восприятие, но и на спортивные результаты. Учёные доказали, что оттенки могут задавать настроение, управлять эмоциями и даже менять продуктивность тренировок. Так исследователи проанализировали 52 тысячи матчей НХЛ и выяснили, что игроки в чёрной гостевой форме получали больше штрафов за агрессивное поведение, чем в белой.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тренировка по пилатесу

Похожее наблюдение сделали специалисты Даремского университета, изучив данные Олимпийских игр и футбольных матчей. В 55% случаев побеждали спортсмены в красной форме.

Учёные объясняют это тем, что красный оттенок стимулирует сердцебиение, повышает давление и активизирует энергию, создавая идеальные условия для высокоинтенсивных нагрузок. Но при этом напоминают: цвет — лишь вспомогательный фактор, а не гарантия победы.

Для разных тренировок подходят свои оттенки. Красный активизирует силы для тяжёлых упражнений. Зелёный идеально подходит для пробежек на свежем воздухе, а синий помогает сосредоточиться на технике, например, при выполнении приседаний. Йогу и растяжку лучше сочетать с приглушёнными фиолетовыми тонами, которые создают умиротворённую атмосферу. Танцы и кардио освежит жёлтый или оранжевый, заряжая позитивом и энергией.

Цветовые ассоциации варьируются от культуры к культуре. Красный символизирует страсть в Европе, но в Индии его связывают со свадьбами. Белый ассоциируется с чистотой, однако в восточных странах его считают цветом траура. Психологи утверждают, что личные предпочтения и привычки играют ключевую роль в выборе цвета. Так что подобрать оттенок для тренировок стоит исходя из собственных ощущений.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.





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