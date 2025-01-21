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Более 40% россиян сменили профессию за последние три года

Кадровая текучка в России: кто чаще всего меняет профессию
1:28
Экономика

Почти 40% россиян сменили профессию за последние три года, сообщают рекрутинговые агентства. Исследование, основанное на 3,4 млн резюме, показало, что эта тенденция вдвое выше, чем за предыдущие десять лет.

Мужчина в офисе
Фото: commons.wikimedia.org by Vosicos635, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина в офисе

Чаще всего на перемены решаются автомойщики, швеи, режиссёры и технические директора. Специалисты объясняют это низким спросом на данные профессии. Удивительно, но в этот список попали и курьеры, хотя их доходы, по слухам, достигают сотен тысяч рублей. Эксперты считают, что реальная ситуация с их доходами далека от слухов.

Стабильнее всего себя чувствуют врачи, программисты и бухгалтеры — лишь 5-13% из них сменили профессию. Наибольшую активность проявляют молодые специалисты в возрасте 25-35 лет. Географически в лидерах Дальний Восток, а в Москве и Санкт-Петербурге изменения происходят реже.

Экономисты считают, что массовая смена профессий вызвана пандемией и экономической нестабильностью. Однако реальная смена профессии требует времени и инвестиций, что под силу не всем.

В условиях дефицита кадров компании будут бороться за сотрудников, хотя замедление экономики в 2025 году может охладить рынок труда.

Уточнения

Профе́ссия (лат. professio; от profiteor — «объявляю своим делом») — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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