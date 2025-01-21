Более 40% россиян сменили профессию за последние три года

Почти 40% россиян сменили профессию за последние три года, сообщают рекрутинговые агентства. Исследование, основанное на 3,4 млн резюме, показало, что эта тенденция вдвое выше, чем за предыдущие десять лет.
Чаще всего на перемены решаются автомойщики, швеи, режиссёры и технические директора. Специалисты объясняют это низким спросом на данные профессии. Удивительно, но в этот список попали и курьеры, хотя их доходы, по слухам, достигают сотен тысяч рублей. Эксперты считают, что реальная ситуация с их доходами далека от слухов.
Стабильнее всего себя чувствуют врачи, программисты и бухгалтеры — лишь 5-13% из них сменили профессию. Наибольшую активность проявляют молодые специалисты в возрасте 25-35 лет. Географически в лидерах Дальний Восток, а в Москве и Санкт-Петербурге изменения происходят реже.
Экономисты считают, что массовая смена профессий вызвана пандемией и экономической нестабильностью. Однако реальная смена профессии требует времени и инвестиций, что под силу не всем.
В условиях дефицита кадров компании будут бороться за сотрудников, хотя замедление экономики в 2025 году может охладить рынок труда.
Профе́ссия (лат. professio; от profiteor — «объявляю своим делом») — род трудовой деятельности человека, обычно его источник существования — это труд, за который человек получает доход. Профессия требует владения теоретическими знаниями и практическими навыками, приобретаемыми в ходе специальной подготовки или получения специального образования.
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