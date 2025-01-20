Экономисты опровергли угрозу нехватки продуктов в России

Сценарий 1990-х не повторится: дефицита продуктов не будет

Цены на продукты питания в России продолжат расти, предупредили эксперты. По словам Евгения Ходченкова, инвестора и основателя компании "Лига Инвесторов", уже в феврале стоимость основных продуктов увеличится на 10-15%. Причины — инфляция, ослабление рубля, сезонные колебания и удорожание производства.

Фото: commons.wikimedia.org by X5 Retail Group, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ В 2017 году был запущен онлайн-магазин Perekrestok.ru

Бывший министр экономики Андрей Нечаев заявил, что в 2025 году россиян ждет дальнейший рост цен и снижение качества товаров. По его словам, граждане с низкими доходами уже вынуждены экономить, сокращая расходы на досуг и концентрируясь на покупке дешевых продуктов и одежды.

Несмотря на трудности, эксперты уверяют: повторения дефицита 1990-х годов не будет. Однако россиянам придется привыкнуть к новому уровню расходов и экономить на привычных вещах.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо. Антоним понятия профицит.



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