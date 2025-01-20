Россиянам перечислили простые шаги для защиты персональных данных

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за незаконный сбор и использование персональных данных. Теперь нарушителям грозят не только крупные штрафы, но и уголовные наказания.
Это нововведение направлено на защиту граждан от кибермошенников и утечек информации. Однако защита личных данных остается задачей самих пользователей. Эксперты рекомендуют соблюдать базовые меры предосторожности: не сообщать конфиденциальную информацию по телефону, регулярно менять пароли, использовать отдельную почту для регистрации на непроверенных сайтах и не переходить по подозрительным ссылкам.
Если личные данные уже оказались в открытом доступе, граждане могут потребовать их удаления. По закону владелец сайта обязан выполнить запрос в течение трех рабочих дней.
В случае отказа Роскомнадзор и Центр правовой помощи в цифровой среде помогут подать жалобу или иск.
Соблюдение этих правил в сочетании с ужесточением законодательства минимизирует риски утечек и повышает безопасность персональных данных.
Персона́льные данные (сокр. ПДн) или личностные данные — сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), которые могут быть предоставлены другим лицам.
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