Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за щенком: практическое руководство по гигиене и грумингу
Стоит ли верить отзывам об отелях — эксперты и туристы делятся мнениями
Кроп-тренчи: главный модный хит весны
На вашей стиралке тоже есть кнопка, которая превратит её в сушилку
Зимние застолья: как избежать обострения хронических болезней
Путь Наполеона — Макрон призвал французов мобилизироваться в армию из-за победы РФ
Простой способ улучшить состояние кожи с помощью правильного потребления воды
Опасная привычка: как ноги на передней панели могут угрожать вашему здоровью
Эта порода собак появилась в Великобритании — и она уже тысячи лет с нами

Россиянам перечислили простые шаги для защиты персональных данных

Как защитить свои персональные данные: практическое руководство
1:12
Экономика

Президент России Владимир Путин подписал закон, усиливающий ответственность за незаконный сбор и использование персональных данных. Теперь нарушителям грозят не только крупные штрафы, но и уголовные наказания. 

Телефонные мошенники
Фото: https://t.me/mediamvd
Телефонные мошенники

Это нововведение направлено на защиту граждан от кибермошенников и утечек информации. Однако защита личных данных остается задачей самих пользователей. Эксперты рекомендуют соблюдать базовые меры предосторожности: не сообщать конфиденциальную информацию по телефону, регулярно менять пароли, использовать отдельную почту для регистрации на непроверенных сайтах и не переходить по подозрительным ссылкам.

Если личные данные уже оказались в открытом доступе, граждане могут потребовать их удаления. По закону владелец сайта обязан выполнить запрос в течение трех рабочих дней. 

В случае отказа Роскомнадзор и Центр правовой помощи в цифровой среде помогут подать жалобу или иск.

Соблюдение этих правил в сочетании с ужесточением законодательства минимизирует риски утечек и повышает безопасность персональных данных.

Уточнения

Персона́льные данные (сокр. ПДн) или личностные данные — сведения, относящиеся к прямо или косвенно определённому или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных), которые могут быть предоставлены другим лицам.
 

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Правда ТВ
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться Аудио 
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела
Красота и стиль
Как приятно пахнуть без духов: 5 простых привычек для свежести тела Аудио 
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году
Авто
Список автомобилей, от которых стоит отказаться в 2025 году Аудио 
Популярное
Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги

Дизайнер Артемий Лебедев объяснил, чем ему не понравился новый дизайн входа в московский метрополитен.

Лебедев заявил, что праздничным оформлением метро в Москве занимались враги
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
3×3 – 3 ÷ 3 + 3: математическая задача, которую могут решить только гении
Чем подкормить чеснок, чтобы он был крупным и не пожелтел? Секреты богатого урожая
Чем подкормить фиалку, чтобы она цвела? Названы доступные средства
О барышнях писал много, но обращаться с ними не умел: интереснейшие факты о Тургеневе Сергей Лебедев Трамп слаб, чтобы указывать России, какой мир ей нужен Любовь Степушова Сводка с фронта: Зеленский требует от Сырского наступления, Трамп заходит в Белый дом Дмитрий Плотников
Устали от обычных макарон на ужин? Удивите семью вкусной запеканкой
Свадьба Брэда Питта с Инес де Рамон отложена из-за Анджелины Джоли. Невеста не хочет платить за его ошибки
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Чулпан Хаматова откровенно высказалась о возвращении в Россию: я скучаю, но не могу вернуться
Последние материалы
Слухи: Дженнифер Энистон и Барак Обама — новая пара Голливуда?
А нас то за что? — в НАТО опасаются агрессивных планов РФ после успехов на Украине
Сырники, которые всегда удаются: проверенный рецепт
Без обслуживающего персонала — Польшу ждет кризис, если беженцы уедут на Украину
Забудем Старый Свет — Трамп намерен отказаться от Европы
Эффективные компаньоны для огурцов: выбираем правильные растения по защите
Судьба злодейка — Украина опасается решений США и России
Балтика отказалась от иска против Carlsberg
Врачи рассказали о психологических проблемах людей, посещающих марафоны желаний
Якутия и Магаданская область открывают двери для автотуризма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.