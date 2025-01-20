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Как компаниям поддерживать эмоциональное здоровье сотрудников

1:31
Экономика

 Создание среды доверия и открытого общения является ключом к формированию продуктивной атмосферы. Обучение эмоциональному интеллекту и регулярные тренинги способствуют выявлению стресса и выгорания сотрудников.

Офисные работники
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Офисные работники

Карьерный консультант Ирина Баранова в интервью NewsInfo.Ru поделилась методами поддержания эмоционального благополучия работников.

Программы поддержки сотрудников включают доступ к психологам и создание групп поддержки.

Регулярные дни отдыха, практики осознанности, такие как медитация и дыхательные упражнения, помогают в восстановлении.

Гибкость рабочего графика и возможность удаленной работы также играют важную роль.

Использование платформ для мониторинга благополучия и предоставление онлайн-консультаций с психологами позволяют сотрудникам отслеживать уровень стресса и получать необходимую помощь на рабочем месте. Бесплатные абонементы в спортзалы и организация корпоративных тренировок способствуют улучшению физического состояния.

Создание комфортных зон для отдыха уменьшает стресс и повышает продуктивность.

Сотрудники, которые чувствуют себя в безопасности и услышанными, демонстрируют более высокую эффективность в работе.

Компании, внедряющие программы поддержки благополучия, укрепляют свою корпоративную культуру и зарекомендовывают себя как заботливые работодатели.

Уточнения

Рабо́тник или сотру́дник — субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому договору у работодателя и получающее за это заработную плату.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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