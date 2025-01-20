Немецкие автоконцерны опасаются контрмер Китая

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Ола Каллениус, руководитель Mercedes-Benz, призвал отменить высокие тарифы на китайские электромобили, отмечая, что автопроизводители должны поддерживать строительство китайских заводов в Европе.

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Он также указал на несправедливые субсидии, которые китайское правительство предоставляет своей транспортной отрасли, в то время как Брюссель установил 45% пошлину на импорт китайских электромобилей, передает издание "Айкын" со ссылкой на Financial Times.

Немецкие автоконцерны выражают опасения по поводу возможных ответных мер со стороны Китая и снижения интереса китайских потребителей. Они считают себя в более выгодном положении по сравнению с китайскими компаниями, такими как BYD.

Как известно, BYD планирует открыть завод в Венгрии, а компания CATL согласилась построить производство в Испании.

Протекционистские тарифы являются вредными для отрасли, и Брюсселю следует искать компромисс с Пекином.

Mercedes-Benz, один из крупнейших автопроизводителей Германии, имеет китайские компании, владеющие пятой частью его акций.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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