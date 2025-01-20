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Польша имеет все шансы обойти по темпам роста экономики Германии и Франции

1:35
Экономика

Согласно прогнозам, в 2025 году страна продемонстрирует рост в диапазоне 3,4-3,5%, а в 2026 году — примерно 3,2-3,3%, сообщает EADaily.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

Эти показатели значительно превышают ожидаемые темпы увеличения мирового валового внутреннего продукта и экономик развитых стран.

Если говорить о сравнении с еврозоной, то рост ВВП в этом регионе составит всего 1,0-1,2% в 2025 году, а в 2026 году ожидается лишь незначительное улучшение до 1,4%. 

Для крупных экономик Европы ситуация выглядит еще менее оптимистично: в Германии темпы роста варьируются от 0,3 до 1,1%, во Франции аналогичные показатели находятся в пределах 0,8-1,1%, а в Италии — от 0,7 до 0,9%.

Министерство финансов Польши уверенно заявляет, что экономика страны чувствует себя лучше, чем в большинстве стран еврозоны, где наблюдаются более серьезные экономические трудности. В результате, положительные тенденции в польской экономике создают контраст на фоне неутешительных данных по крупнейшим экономикам Евросоюза.

Уточнения

Валово́й вну́тренний проду́кт — отражает рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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