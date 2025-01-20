Первая в мире плавучая АЭС достигла миллиардного рубежа

2:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Плавучая атомная электростанция "Академик Ломоносов" является уникальным объектом на планете — стала первой и единственной плавучей атомной станции, которая смогла произвести 1 миллиард киловатт-часов электроэнергии.

Фото: Росатом is licensed under Free More info Плавучая АЭС Академик Ломоносов

После пяти лет работы ее два реактора прошли процедуру дозаправки, что подтверждает надежность и эффективность данной установки, сообщает InterestingEngineering.

"Академик Ломоносов" в настоящий момент удовлетворяет 60% энергетических потребностей Чаун-Билибинского энергетического узла, играя ключевую роль в обеспечении Чукотки электроэнергией .

Cудно обладает длиной 144 метра и шириной 30 метров и предназначено для применения в гражданских целях. На борту установлены два ядерных реактора типа КЛТ-40С общей мощностью 300 МВт.

Изначально планировалось разместить станцию на верфи "Севмаш", однако в итоге ее перевезли в Певек, что позволило оптимально использовать ее ресурсы в арктическом регионе.

Что касается экологических и экономических особенностей, "Академик Ломоносов" использует топливо из низкообогащенного урана, что снижает потенциальные риски для окружающей среды. Станция обеспечивает электроэнергией горнодобывающие предприятия и осуществляет опреснение воды, что крайне важно для жителей региона.

Отработанное топливо, в свою очередь, отправляется на переработку в Челябинск, что способствует дальнейшему уменьшению негативного воздействия на природу.

"Росатом" рассматривает планы по строительству четырех новых плавучих атомных электростанций мощностью 100 МВт каждая. Эти установки могут быть экспортированы, что поможет обеспечить энергетическую безопасность как на российском северо-востоке, так и за его пределами, открывая новые возможности для устойчивого развития и международного сотрудничества в области энергетики.

Уточнения

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используется ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом) (НП-001).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.