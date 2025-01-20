К чему ведёт неуплата коммунальных услуг

1:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дмитрий Бондарь, эксперт по ЖКХ, рассказал о последствия неуплаты коммунальных платежей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Первые пени начинают начисляться с 31-го дня задержки, и их размер составляет одну трехсотую от ключевой ставки. С момента, когда задолженность достигает 91 дня, пени увеличиваются до одной одной тридцатой от ключевой ставки, как сообщается на сайте Москва 24.

В случае, если долги превышают сумму, эквивалентную двум месяцам платежей, управляющая компания имеет право ограничить или полностью отключить предоставляемые услуги. Если должник не погасит долг в течение 10 дней после введения ограничений, услуга будет приостановлена.

Если задолженность продолжает увеличиваться, управляющая компания может обратиться в суд. После вынесения решения суда исполнительные документы передаются судебным приставам, которые получают право арестовывать счета и имущество должника. В наиболее серьезных ситуациях, если задолженность превышает шесть месяцев, неплательщик может потерять свое жилье (касается тех, кто проживает по договору соцнайма). Выселение собственника из единственной квартиры исключено.

Тем не менее, всегда существует возможность обсуждения ситуации с управляющей организацией и просьбы о рассрочке платежей. Управляющая компания также может предложить трудоустройство неплательщику, часть заработной платы которого будет удерживаться для погашения задолженности.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.





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