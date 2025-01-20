Чёрный деликатес — сколько стоит икра чёрная в Казахстане

0:55 Your browser does not support the audio element. Экономика

Черная икра является изысканным продуктом, однако ее стоимость варьируется в зависимости от региона, что делает её покупку труднодоступной для многих жителей Казахстана.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черная икра

Несмотря на высокое качество этого деликатеса, не каждый может позволить себе его приобрести из-за высоких цен.

"Самым дешевым оказался город Алматы. Стоимость 100 граммов черной икры на прилавках магазинов начинается от 30 000 тенге [прим.ред. — около 5 800 руб.]. А самая дорогая икра в Талдыкоргане — от 50 000 тенге [прим.ред. — около 9 700 руб.]”, — сообщает "Казинформ".

Найти черную икру в продаже — задача довольно сложная, что связано как с ограниченным предложением на рынке, так и с экономическими условиями.

Уточнения

Икра — пищевой продукт, приготовленный из икры рыб или других водных животных.





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