Почему заморозка вкладов в России невозможна — мнение эксперта

Экономист Игорь Балынин утверждает, что заморозка вкладов в России невозможна.
Он объясняет это тем, что вклады принадлежат гражданам, и на них начисляются проценты.
Распространяемые слухи о заморозке вкладов, по мнению экономиста, исходят от недоброжелателей из-за рубежа, сообщает на сайте aif.ru.
В российских банках хранится около 55 трлн рублей. В 2025 году общий доход граждан от вкладов превысит 10 трлн рублей. Банки используют привлеченные средства для выдачи кредитов и получения прибыли.
Агентство по страхованию вкладов гарантирует защиту средств на сумму до 1,4 млн рублей. Такие вклады считаются безрисковыми и высокодоходными.
При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.
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