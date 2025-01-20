Почему заморозка вкладов в России невозможна — мнение эксперта

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Экономист Игорь Балынин утверждает, что заморозка вкладов в России невозможна.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Он объясняет это тем, что вклады принадлежат гражданам, и на них начисляются проценты.

Распространяемые слухи о заморозке вкладов, по мнению экономиста, исходят от недоброжелателей из-за рубежа, сообщает на сайте aif.ru.

В российских банках хранится около 55 трлн рублей. В 2025 году общий доход граждан от вкладов превысит 10 трлн рублей. Банки используют привлеченные средства для выдачи кредитов и получения прибыли.

Агентство по страхованию вкладов гарантирует защиту средств на сумму до 1,4 млн рублей. Такие вклады считаются безрисковыми и высокодоходными.

Уточнения

При́быль — положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг.



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