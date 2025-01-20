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Купить остров в России — мечта или реальность

3:58
Экономика

Частный остров — идеальное место для тех, кто ценит уединение и спокойствие. Здесь можно отдохнуть от городской суеты, насладиться природой и восстановить силы.

Остров
Фото: flickr.com by LuxTonnerre, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Остров

Кроме того, частный остров может стать источником дохода, если на нем построить турбазу, пансионат, виллы, рыболовно-охотничьи базы, сдавать их в аренду, организовывать эксклюзивные мероприятия или развивать экотуризм. Это особенно актуально сегодня, когда развивается внутренний туризм.

В интервью Pravda. Ru Александр Толмачев, доктор юридических наук, профессор, заместитель председателя Союза юристов Москвы, член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, рассказал, как обстоят дела на рынке островной недвижимости в России, какова ценовая ситуация и с какими рисками могут столкнуться собственники.

По словам эксперта, в российском земельном законодательстве отсутствует термин "остров", вместо этого используется понятие "земельный участок".

Покупка острова открывает новые возможности для ведения бизнеса. Если в поисковике набрать "купить остров в России" или "долгосрочная аренда острова в России", то выйдет немалое количество страниц с предложениями. Объявления о продаже островной недвижимости предлагаются в Поволжье, в районе Курильских островов, на Ладожском озере, Астраханской области и т. д. Некоторые объекты расположены на севере страны, однако для отдыха и жизни — это не самый выгодный вариант покупки. Стоимость острова зависит от многих факторов. Перспективные варианты стоят немалых денег, говорит эксперт:

"Если мы говорим об островах, например, в районе Японского моря, недалеко от Владивостока, от Приморья — понятно, что там цена будет достаточно высокой".

Как отметил Толмачев, ограничения для осуществления сделок касаются только земель сельхозназначения, промышленного или военного назначения. Иностранцы не смогут купить островную недвижимость в России.

Эксперт акцентировал внимание на том, что сделка оформляется обязательно для каких-то целей — развитие туризма, рыболовство, сельское хозяйство и т. д., ибо государство заинтересовано в том, чтобы "недвижимость не лежала мертвым грузом", а приносила некую прибыль в виде налогов.

"Закон говорит: если в течение трех лет участок не освоен в соответствии с целевым назначением, то его изымают в доход государства", — напомнил Толмачев.

Также следует иметь в виду, что если на территории частного острова найдутся запасы полезных ископаемых, то они будут являться собственностью государства.

Александр Толмачев напомнил, что в России с 2016 года действуют программы о передаче бесплатного гектара на территории Дальнего Востока, Арктики. Однако через пять лет нужно продемонстрировать готовое жилье на гектаре, а также сопутствующую инфраструктуру. В случае, если земля была приобретена для ведения бизнеса, необходимо отчитаться о доходах от произведенной продукции.

Кроме островов естественного происхождения, предлагаются на рынке островной недвижимости России и искусственные острова. К примеру, в районе Сочи должен появиться насыпной остров.

Интересный факт

Житель острова Кунашир Дмитрий Соков стал первым в России владельцем целого острова в Тихом океане. На протяжении тридцати лет он работал в экологических организациях на Курилах, и остров Рогачева, который стал его собственностью, всегда имел для него особую ценность благодаря обитающим на нем птицам. Сегодня собственник острова получает доход от туризма.

Уточнения

О́стров — участок суши (обычно естественного происхождения) в океане, море, озере или на реке, окружённый со всех сторон водой и постоянно возвышающийся над водой даже в период наибольшего прилива. От континентов острова отличаются меньшими размерами.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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