Германия вновь стала лидером поставок пива в Россию

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ноябре 2024 года Германия впервые с августа смогла вновь обеспечить треть поставок пива в Россию из Европы.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Пиво

В первые два месяца осени её доля в общем экспорте этого напитка из Евросоюза составила 29%, согласно данным РИА Новости и Евростата.

В ноябре объем европейских поставок пива в Россию немного снизился, уменьшившись на 5% и составив 19,9 миллиона евро. Германия традиционно сохранила лидерство, обеспечив 34% всех отгрузок.

На втором месте оказалась Чехия с 16%, третье место заняла Латвия, имеющая 15%. По 11% в денежном эквиваленте принадлежит Польше и Бельгии, а на пятом месте оказалась Литва с 10%.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

