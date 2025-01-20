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Германия вновь стала лидером поставок пива в Россию

0:52
Экономика

В ноябре 2024 года Германия впервые с августа смогла вновь обеспечить треть поставок пива в Россию из Европы.

Пиво
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Пиво

В первые два месяца осени её доля в общем экспорте этого напитка из Евросоюза составила 29%, согласно данным РИА Новости и Евростата.

В ноябре объем европейских поставок пива в Россию немного снизился, уменьшившись на 5% и составив 19,9 миллиона евро. Германия традиционно сохранила лидерство, обеспечив 34% всех отгрузок.

На втором месте оказалась Чехия с 16%, третье место заняла Латвия, имеющая 15%. По 11% в денежном эквиваленте принадлежит Польше и Бельгии, а на пятом месте оказалась Литва с 10%.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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