TikTok дали зелёный свет в США

19 января в Соединенных Штатах Америки вступил в силу официальный запрет на деятельность сервиса TikTok.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее обещал попытаться остановить выполнение этого закона.
Согласно сообщению, американским пользователям стал доступен сайт TikTok.com, но мобильное приложение по-прежнему недоступно, передает "Подмосковье Сегодня".
TikTok принадлежит китайской компании ByteDance и был запущен в 2018 году. Власти США неоднократно высказывали беспокойство, что китайское правительство может использовать приложение для распространения пропаганды и сбора личных данных граждан.
На данный момент TikTok имеет около 170 миллионов пользователей в США. Соцсеть особенно популярна среди блогеров, которые зарабатывают миллионы долларов на создании контента.
TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance.
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