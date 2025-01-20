TikTok дали зелёный свет в США

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

19 января в Соединенных Штатах Америки вступил в силу официальный запрет на деятельность сервиса TikTok.

Фото: commons.wikimedia.org by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ TikTok

Избранный президент США Дональд Трамп ранее обещал попытаться остановить выполнение этого закона.

Согласно сообщению, американским пользователям стал доступен сайт TikTok.com, но мобильное приложение по-прежнему недоступно, передает "Подмосковье Сегодня".

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance и был запущен в 2018 году. Власти США неоднократно высказывали беспокойство, что китайское правительство может использовать приложение для распространения пропаганды и сбора личных данных граждан.

На данный момент TikTok имеет около 170 миллионов пользователей в США. Соцсеть особенно популярна среди блогеров, которые зарабатывают миллионы долларов на создании контента.

Уточнения

TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance.



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