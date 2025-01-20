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Биткоин теряет позиции на фоне запуска криптовалюты Мелании Трамп

1:02
Экономика

Стоимость биткоина упала ниже 100 тысяч долларов после запуска мемкоина жены избранного президента США Дональда Трампа, Мелании.

Биткоин
Фото: flickr.com by Хорхе Франганильо, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Биткоин

Эти данные предоставляет платформа Binance, сообщает ТАСС. По информации на 23:00 по московскому времени 19 января, стоимость криптовалюты составила $106,422 тысячи. Однако к 04:00 20 января цена биткоина снизилась до $99,08 тысячи.

19 января Мелания Трамп анонсировала запуск своей криптовалюты — мемкоина $MELANIA, следуя примеру своего мужа.

Согласно информации СМИ, в течение половины часа после запуска капитализация новой валюты будущей первой леди достигла примерно $4 миллиарда, и ее приобрели около 20 тысяч инвесторов. В то же время капитализация валюты Трампа упала на 60%.

Уточнения

Мела́ния Трамп — американская фотомодель, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий. Супруга 45-го и избранного 47-го президента США Дональда Трампа. Помимо родного словенского, также свободно владеет ещё пятью языками: английским, немецким, французским, итальянским и сербохорватским.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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