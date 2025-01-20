Иностранные банки уходят из России

В январе 2024 года в России насчитывалось 89 банков с иностранным капиталом.
К началу октября прошлого года это число снизилось до 85, что является наименьшим показателем за последнее десятилетие, сообщают "Известия".
Из них 78 банков обладают универсальной банковской лицензией, а 7 — базовой.
Каковы причины снижения числа банков? Чаще всего — продажа зарубежными владельцами российских активов, особенно из недружественных стран. Примером служит выкуп российских активов британской компании HSBC Экспобанком, а также смена владельца Яндекс Банка. Банкам из недружественных стран становится труднее работать в России. Также ликвидированы российские представительства швейцарского Cramer & Cie SA и "дочка" American Express.
Несмотря на уменьшение числа иностранных участников, российские банки продолжают развиваться.
Акти́в (англ asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
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