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Иностранные банки уходят из России

1:02
Экономика

В январе 2024 года в России насчитывалось 89 банков с иностранным капиталом.

Банк
Фото: pixabay.com by James Qube, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банк

К началу октября прошлого года это число снизилось до 85, что является наименьшим показателем за последнее десятилетие, сообщают "Известия".

Из них 78 банков обладают универсальной банковской лицензией, а 7 — базовой.

Каковы причины снижения числа банков? Чаще всего — продажа зарубежными владельцами российских активов, особенно из недружественных стран. Примером служит выкуп российских активов британской компании HSBC Экспобанком, а также смена владельца Яндекс Банка. Банкам из недружественных стран становится труднее работать в России. Также ликвидированы российские представительства швейцарского Cramer & Cie SA и "дочка" American Express.

Несмотря на уменьшение числа иностранных участников, российские банки продолжают развиваться.

Уточнения

Акти́в (англ  asset) — часть бухгалтерского баланса (левая сторона), отражающая состав и стоимость имущества организации на определённую дату; совокупность имущества, принадлежащего юридическому лицу или предпринимателю.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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