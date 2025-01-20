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Россия втрое сократила поставки овощей и фруктов в Европу

1:02
Экономика

В 2024 году экспорт российских фруктов, орехов и овощей в страны Евросоюза сократился почти в три раза по сравнению с показателями предыдущего года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные Евростата.

Урожай овощей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Урожай овощей

С января по ноябрь 2024 года объём поставок этих категорий товаров составил 121,1 миллиона евро, что на 64% ниже, чем за аналогичный период 2023 года.

Основную долю экспорта заняли овощи, закупка которых обошлась Евросоюзу в 84 миллиона евро. Орехи и фрукты принесли России 17,1 миллиона евро за этот период.

Среди овощей особым спросом пользовались бобовые, спаржа, баклажаны и сельдерей. В сегменте фруктов и орехов популярностью пользовались переработанные продукты и орехи.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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