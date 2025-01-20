Наконец-то подсчитали! Раскрыта сумма потерь Евросоюза от остановки транзита газа через Украину

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа может понести потери в размере 70 миллиардов евро, если транзит российского газа через территорию Украины не будет восстановлен.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Такую оценку озвучил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в интервью для ТАСС.

По словам политика, остановка транзита способна вызвать серьёзные экономические последствия не только для Словакии, но и для всего Европейского союза. Гашпар раскритиковал действия экс-комика Владимира Зеленского, заявив, что украинский лидер действует импульсивно, словно принимая решения спонтанно.

Вице-спикер также отметил, что Словакия крайне отрицательно относится к прекращению транзита газа и готова ответить на это шаг. Одной из возможных мер может стать наложение вето на ряд решений Еврокомиссии, связанных с финансовой помощью Украине.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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