Европа может понести потери в размере 70 миллиардов евро, если транзит российского газа через территорию Украины не будет восстановлен.
Такую оценку озвучил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар в интервью для ТАСС.
По словам политика, остановка транзита способна вызвать серьёзные экономические последствия не только для Словакии, но и для всего Европейского союза. Гашпар раскритиковал действия экс-комика Владимира Зеленского, заявив, что украинский лидер действует импульсивно, словно принимая решения спонтанно.
Вице-спикер также отметил, что Словакия крайне отрицательно относится к прекращению транзита газа и готова ответить на это шаг. Одной из возможных мер может стать наложение вето на ряд решений Еврокомиссии, связанных с финансовой помощью Украине.
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