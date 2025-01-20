Президент Молдавии в бешенстве из-за поставок российского газа в Приднестровье

0:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Молдавии Майя Санду выразила резкое недовольство поставками российского газа в Приднестровье, заявив о незаконности такой схемы.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ газ

Она подчеркнула, что такие действия, организованные через посредников, нарушают молдавское законодательство и международные санкции.

В интервью блогеру Натану Гарштя Санду заявила, что поставки газа в Приднестровье должны осуществляться через "Молдовагаз" — компанию, где "Газпром" является основным акционером. По её мнению, это позволило бы сделать процесс законным.

При этом молдавские власти, по словам президента, прилагают усилия для обеспечения жителей непризнанной республики электроэнергией.

Уточнения

Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.



Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром», газовая промышленность) — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству.



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