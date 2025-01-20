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День Х наступил! Вот что будет с курсом рубля после инаугурации Трампа

1:15
Экономика

Вступление Дональда Трампа в должность президента США 20 января уже отразилось на динамике курса доллара к рублю. Однако дальнейшие изменения будут зависеть от политического курса нового лидера.

Дональд Трамп в 2018 году
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дональд Трамп в 2018 году

Как пояснила главный финансовый советник департамента клиентских отношений "СОЛИД Брокер" Элла Урсегова, пока серьёзных угроз для российской валюты не наблюдается.

По её словам, после инаугурации Дональда Трампа рынок не ожидает резкого влияния его нового статуса на курс. Главный фактор — это успех или провал переговоров между американской администрацией и Кремлём по урегулированию военного конфликта на Украине.

Аналитик компании Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что победа Трампа на выборах уже была учтена в стоимости доллара. Он добавил, что официальная инаугурация, как формальность, не способна существенно изменить курс.

Однако в долгосрочной перспективе действия нового президента могут повлиять на валюту, поскольку в своих предвыборных заявлениях он обещал предпринять меры для снижения курса доллара в поддержку американских производителей и экспортеров, пишет "Рамблер".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й президент США (2017—2021) и избранный президент США.

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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