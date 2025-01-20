Пенсионеры в Японии стремятся в тюрьму ради безопасности и заботы

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

История жителей Японии преклонного возраста, которые стремятся добровольно сесть в тюрьмы ради выживания, затрагивает важные аспекты социальной политики и условий жизни пожилых людей в стране.

Фото: flickr.com by Харшлайт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тюремная камера

По информации CNN, в крупнейшей женской тюрьме Японии основная масса заключенных — женщины пенсионного возраста. Этот феномен удивляет, но становится понятным на фоне растущих социально-экономических трудностей, с которыми сталкиваются многие пожилые японцы.

Некоторые из них готовы тратить значительные средства — от 20 до 30 тыс. йен в месяц (что равно примерно 13,2-19,4 тыс. рублей) — чтобы обеспечить себе комфортные условия проживания в месте заключения. В тюрьмах пожилые люди имеют доступ к регулярному питанию, медицинской помощи и уходу, чего часто не хватает на свободе. Кроме того, жизнь за решеткой предоставляет возможность общения, что также является значительно важным аспектом для многих одиноких людей.

Удивительное интервью с 81-летней женщиной, которая отбывает срок за кражу еды, иллюстрирует это: она заявляет, что в тюрьме она чувствует себя более стабильно и безопасно, чем на улице.

Уточнения

Тюрьма́ — исправительное учреждение: место, где люди содержатся в заключении и, как правило, лишены целого ряда личных свобод.



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