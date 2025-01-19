В России решили упростить продажу драгметаллов

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России принимаются меры для упрощения процесса продажи инвестиционных драгоценных металлов, таких как слитки и монеты.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

Министерство финансов разработало проект постановления, который включает ряд инициатив, направленных на оптимизацию данного процесса и создание более удобной среды для граждан, желающих инвестировать в драгоценные металлы, сообщают "Известия".

Одной из наиболее заметных новшеств является возможность оформления документов на слитки в электронном формате. Это означает, что россияне смогут получать подтверждения качества драгоценных металлов без необходимости в бумажной документации. Данный шаг обещает значительно ускорить процессы совершения сделок и уменьшить объем бумажной работы, что, несомненно, повысит удобство для пользователей.

Кроме того, проект предполагает изменение в правилах для аффинажных организаций. Им будет предоставлена возможность закупать инвестиционные драгоценные металлы у населения без необходимости наличия специальной лицензии на скупку. Такие сделки смогут осуществляться через посредников, действующих на основании договоров поручения, комиссии или агентских соглашений. Посредниками в этом процессе смогут выступать фирмы, обладающие действующими лицензиями на скупку ювелирных изделий и других изделий, содержащих драгоценные металлы или камни.

В пояснительных документах к проекту указано, что на сегодняшний день в России насчитывается более 2 тысяч организаций, имеющих лицензии на скупку драгоценных металлов у граждан. К основным игрокам на этом рынке относятся как банки, так и ломбарды, которые будут играть ключевую роль в нововведениях.

Уточнения

Ломба́рд — специализированная коммерческая организация, осуществляющая кредитование граждан под залог принадлежащих им вещей, а также хранение вещей на возмездной основе.





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