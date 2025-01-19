Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синдром отмены курения: как пережить трудный период
Как запечь тыкву, чтобы она стала королевой стола
Медсестра перечислила болезни, на которые указывает частое мочеиспускание по ночам
Почему собаки валяются в грязи и падали: инстинкты или проблемы
Шесть идей для оформления окна между ванной и кухней: оформляем интерьер по-новому
Ремонт перед продажей: стоит ли вкладываться
Идеальная фигура без жертв: подробный 6-месячный план
Украинские спортсмены поголовно гибнут в зоне СВО: какие атлеты отдали жизнь за ВСУ?
Доказательства найдены: в НАСА заявили о следах пребывания инопланетян на Марсе, но они не могут доставить доказательства на Землю

В Китае завершена установка стальных ферм самого высокого моста в мире

1:01
Экономика

В Китае завершилась установка стальных ферм самого высокого моста в мире, который находится на стадии строительства.

Самый высокий мост мира (Китай)
Фото: Группа фондовой биржи Гуйчжоу is licensed under Free More info
Самый высокий мост мира (Китай)

По информации издания ITHome, все 93 стальные фермы успешно установлены, и сейчас начались работы по соединению элементов моста.

Этот высотный мост пересекает Большой каньон Хуацзян на скоростной автомагистрали Лючжи-Аньлун в провинции Гуйчжоу. Строительство моста стартовало в 2022 году, и его открытие запланировано на июнь 2025 года.

Мост представляет собой стальной подвесной конструкцией длиной 2890 метров и достигает рекордной высоты 625 метров над уровнем моря (от дна каньона до поверхности моста).

Как сообщает китайская пресса, новый мост значительно сократит время, необходимое для преодоления ущелья, с 70 минут до всего лишь одной минуты.

Уточнения

Каньо́н — глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком
Садоводство, цветоводство
Используйте каждый сантиметр грядки: посадите эти растения рядом с чесноком Аудио 
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист
Недвижимость
Запомните на всю жизнь! Вот почему в туалете нужно держать лавровый лист Аудио 
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Недвижимость
Очень плохая новость для владельцев газового отопления Аудио 
Популярное
5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев

Внешний порядок может скрывать мелкие недочеты. Рассказываем, какие детали интерьера выдают неряшливость хозяев и как их исправить.

5 вещей, которые выдают нечистоплотность хозяев
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
Очень плохая новость для владельцев газового отопления
20 × 20 - 20 ÷ 20 + 20: Математическая загадка, которую могут решить лишь немногие
Сжигаем жир приятным способом каждое утро: этот способ ускорит обмен веществ
Климатическая катастрофа эпохи неолита породила искусство модерна Игорь Буккер Сводка с фронта: Российские воины прорвались в Великую Новосёлку, Киев готовит провокацию для США Дмитрий Плотников Козыри Трампа: как Большую семёрку превратить в шестёрку Игорь Лавровский
Сколько потребляет кондиционер при его использовании для отопления? Удивительно, но не так много
Секреты успешного высева перца: почему емкость имеет значение
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Скидываем 10 килограмм без голодовки: как похудеть после праздников?
Последние материалы
Синдром отмены курения: как пережить трудный период
Как запечь тыкву, чтобы она стала королевой стола
Медсестра перечислила болезни, на которые указывает частое мочеиспускание по ночам
Почему собаки валяются в грязи и падали: инстинкты или проблемы
В Китае завершена установка стальных ферм самого высокого моста в мире
Шесть идей для оформления окна между ванной и кухней: оформляем интерьер по-новому
Идеальная фигура без жертв: подробный 6-месячный план
Ремонт перед продажей: стоит ли вкладываться
Украинские спортсмены поголовно гибнут в зоне СВО: какие атлеты отдали жизнь за ВСУ?
Доказательства найдены: в НАСА заявили о следах пребывания инопланетян на Марсе, но они не могут доставить доказательства на Землю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.