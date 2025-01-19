В Китае завершена установка стальных ферм самого высокого моста в мире

В Китае завершилась установка стальных ферм самого высокого моста в мире, который находится на стадии строительства.
По информации издания ITHome, все 93 стальные фермы успешно установлены, и сейчас начались работы по соединению элементов моста.
Этот высотный мост пересекает Большой каньон Хуацзян на скоростной автомагистрали Лючжи-Аньлун в провинции Гуйчжоу. Строительство моста стартовало в 2022 году, и его открытие запланировано на июнь 2025 года.
Мост представляет собой стальной подвесной конструкцией длиной 2890 метров и достигает рекордной высоты 625 метров над уровнем моря (от дна каньона до поверхности моста).
Как сообщает китайская пресса, новый мост значительно сократит время, необходимое для преодоления ущелья, с 70 минут до всего лишь одной минуты.
Каньо́н — глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки.
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