В Китае завершена установка стальных ферм самого высокого моста в мире

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Китае завершилась установка стальных ферм самого высокого моста в мире, который находится на стадии строительства.

Фото: Группа фондовой биржи Гуйчжоу is licensed under Free More info Самый высокий мост мира (Китай)

По информации издания ITHome, все 93 стальные фермы успешно установлены, и сейчас начались работы по соединению элементов моста.

Этот высотный мост пересекает Большой каньон Хуацзян на скоростной автомагистрали Лючжи-Аньлун в провинции Гуйчжоу. Строительство моста стартовало в 2022 году, и его открытие запланировано на июнь 2025 года.

Мост представляет собой стальной подвесной конструкцией длиной 2890 метров и достигает рекордной высоты 625 метров над уровнем моря (от дна каньона до поверхности моста).

Как сообщает китайская пресса, новый мост значительно сократит время, необходимое для преодоления ущелья, с 70 минут до всего лишь одной минуты.

Уточнения

Каньо́н — глубокая речная долина с очень крутыми, нередко отвесными склонами и узким дном, обычно полностью занятым руслом реки.



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