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Apple удалила TikTok из App Store

1:16
Экономика

В соответствии с новым законодательством США, запрещающим приложения ByteDance (Китай), компания Apple решила удалить TikTok и другие аналогичные приложения из App Store.

TikTok
Фото: commons.wikimedia.org by Solen Feyissa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
TikTok

После неудачной апелляции TikTok в Верховном суде, хотя администрация Байдена заявила, что исполнение закона должно будет передано следующему президенту, закон вступил в силу в эти выходные.

Apple выпустила страницу поддержки, на которой уточнила, что обязана соблюдать законы в тех юрисдикциях, где работает.

В соответствии с законом, направленным на защиту американцев от приложений, находящихся под контролем иностранных противников, приложения ByteDance Ltd. и ее дочерних компаний больше не будут доступны для загрузки или обновления в App Store для пользователей США начиная с 19 января 2025 года.

Пользователи, у которых эти приложения уже установлены, смогут продолжать их использовать, однако повторная загрузка или восстановление на новом устройстве будет невозможно. Также станет недоступной возможность внутриигровых покупок или оформления подписок, но существующие подписки можно будет отменить.

Уточнения

TikTok («ТикТок») — сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании ByteDance.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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